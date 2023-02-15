Литва закрывает железнодорожный погранпереход с Беларусью

С четверга, 16 февраля, Вильнюс закрывает железнодорожный пограничный Стасилы - Бенякони с Беларусью, сообщила в среду Государственная пограничная служба Литвы, которую цитирует delfi.lt.

К концу 2024 года здесь установят стационарную систему рентгеновского контроля, что улучшит борьбу с контрабандой, особенно сигарет.

"Эти меры приняты в связи с большими потоками контрабанды, перевозимой по железной дороге из Беларуси, и связанной с этим повышенной угрозой национальной безопасности Литвы", - говорится в сообщении.

В прошлом году литовские таможенники зафиксировали 28 случаев контрабанды сигарет, перехвачено более 2,5 млн посылок, которые везли из Беларуси через железнодорожный погранпереход Стасилы-Беняконb в грузовых вагонах. По данным Пограничной службы, это 87,6% от общего количества сигарет, изъятых в прошлом году.

До установки системы рентгеновского контроля на погранпереходе Стасилы-Бенякони будет открыт только один железнодорожный пограничный пункт в литовской Кене, уже оборудованный такой системой.

Через железнодорожный переезд Бенякони в Литву в среднем проходит два поезда в день.