Фон дер Ляйен: новый пакет санкций против России оценивается в 11 млрд. евро

Эту информацию глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала в своем официальном твиттер-канале.

По словам чиновницы, новый, десятый по счету пакет санкций Евросоюза против Российской Федерации предполагает введение экспортных ограничений на сумму 11 млрд. евро. Урсула фон дер Ляйен полагает, что за счет санкций будет ослаблена способность России поддерживать свою военную мощь. Десятый пакет санкций, как подчеркнула глава Еврокомиссии, содержит торговые ограничения и запреты на экспорт технологий на сумму 11 млрд. евро.

Ранее информационное агентство Bloomberg опубликовало детали нового санкционного пакета со ссылкой на источники среди европейских чиновников. По данным журналистов, Евросоюз планирует ввести санкции против Альфа-банка, Росбанка и Тинькофф Банка, а также запретить гражданам России занимать должности в европейских инфраструктурных компаниях. На фоне этой информации бумаги TCS Group упали в цене, а индекс Московской биржи утром 15 февраля опустился на 1,72%.