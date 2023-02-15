Ивлеева появилась на вечеринке в честь Дня святого Валентина в Нью-Йорке в нижнем белье красного цвета
2023-02-15 13:15
Блогер и актриса Настя Ивлеева прибыла на вечеринку в Нью-Йорке, посвященную Дню святого Валентина, в прозрачном наряде.
Известная ведущая, блогер и актриса Анастасия Ивлеева появилась на вечеринке в Нью-Йорке в честь Дня святого Валентина в прозрачном наряде.
31-летняя знаменитость выложила в сеть несколько снимков с мероприятия.
Ивлеева посетила торжество в красном шелковом нижнем белье. К бюстгальтеру пришита черная прозрачная кружевная ткань полностью прозрачная.
Опубликовано: Наталья Гончарова