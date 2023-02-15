Ивлеева появилась на вечеринке в честь Дня святого Валентина в Нью-Йорке в нижнем белье красного цвета

Блогер и актриса Настя Ивлеева прибыла на вечеринку в Нью-Йорке, посвященную Дню святого Валентина, в прозрачном наряде.

Известная ведущая, блогер и актриса Анастасия Ивлеева появилась на вечеринке в Нью-Йорке в честь Дня святого Валентина в прозрачном наряде.

31-летняя знаменитость выложила в сеть несколько снимков с мероприятия.

Ивлеева посетила торжество в красном шелковом нижнем белье. К бюстгальтеру пришита черная прозрачная кружевная ткань полностью прозрачная.