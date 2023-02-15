Американская компания Viatris прекратила поставки «Виагры» в Россию

Минпромторг РФ сообщил о прекращении поставок компанией Viatris таблеток«Виагра» в Россию.

Американская компания Viatris прекратила поставки таблеток «Виагры» в Россию, сообщили Минпромторге РФ.

В ведомстве пояснили, что компания Viatris проинформировала об этом заранее, еще в 2022 году.

В Минпромторге рассказали, что в настоящий момент не производится таблеток, аналогичных "Виагре", но технологические возможности производства подобных препаратов есть.