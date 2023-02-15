Фон дер Ляйен сообщила, что войдет в 10-й пакет антироссийских санкций на $11 млрд

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что 10-й пакет санкций ЕС против России будет содержать ограничения на торговлю и экспорт технологий на сумму 11 млрд евро, сообщает Reuters.

Она подчеркнула, что России якобы "не удалось реализовать ни один из его планов". По мнению Урсулы фон дер Ляйен, Кремлю не удался и "энергетический шантаж ЕС".

"Наш 10-й пакет санкций включает торговые запреты и контроль за экспортом технологий на сумму 11 миллиардов евро. Россия использует сотни беспилотников, построенных в Иране. Мы предлагаем распространить экспортный контроль на иранские предприятия", — заявила фон дер Ляйен .

Она добавила, что работа над 10-м пакетом санкций продолжается. Он предполагает, в том числе, запрет на экспорт новых технологий в Россию. Впервые санкции будут применяться и к организациям в Иране.

"Мы впервые предлагаем ввести санкции против иранских организаций, в том числе связанных с Корпусом стражей исламской революции", - заявила фон дер Ляйен в ходе дебатов в Европарламенте в Страсбурге.