Премьер-министр Швеции допустил вступление страны в НАТО отдельно от Финляндии
2023-02-15 13:49
Ульф Кристерссон допустил вступление Швеции в НАТО после того, как в альянс вступит Финляндия.
Стокгольм допускает возможность присоединиться в Североатлантическому альянсу отдельно от Финляндии, если позиция Турции по этому вопросу не изменится, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
"Вступление в НАТО отдельно от Финляндии вызывает сожаление, но это решение Турции и вовсе не провал", -сказал он.
Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что не имеет принципиального значения, будут ли заявки ратифицированы одновременно. Главное, чтобы в конечном итоге обе страны вступили в НАТО.
Опубликовано: Максим Алексеев