Премьер-министр Швеции допустил вступление страны в НАТО отдельно от Финляндии

Ульф Кристерссон допустил вступление Швеции в НАТО после того, как в альянс вступит Финляндия.

Стокгольм допускает возможность присоединиться в Североатлантическому альянсу отдельно от Финляндии, если позиция Турции по этому вопросу не изменится, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

"Вступление в НАТО отдельно от Финляндии вызывает сожаление, но это решение Турции и вовсе не провал", -сказал он.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что не имеет принципиального значения, будут ли заявки ратифицированы одновременно. Главное, чтобы в конечном итоге обе страны вступили в НАТО.