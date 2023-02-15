Сожжение заживо: как вдовы в Индии подтверждали верность мужьям гибелью в костре

Такая страшная традиция существовала в стране на протяжении десяти веков, последний случай произошел в 2008-м году.

В культуре ряда стран Востока участь вдов практически всегда печальна, но иногда и трагична. Особенно печальна доля женщин, которые потеряли мужей и живут в штате Раджастхан в Индии. Их до недавнего времени подвергали страшному ритуалу под названием сати.

Что это такое? Древний культ Шивы предполагает две формы унизительных правил жизни вдов. Первая сравнительно мягкая форма - «белое вдовство», которое сводится к разрешению жить.

Но при этом она обязана остричь волосы и никогда их не отращивать, отказаться от последующего замужества, жить исключительно духовной жизнью. Так что «белые вдовы» коротают свои будни в молитвах при храмах.

Второй же тип обычаев, связанных с судьбой вдов в Индии, вызывает откровенный ужас. Это обряд сати – самосожжение вдовы вместе с останками усопшего мужа.

В переводе с санскрита «сати» переводится, как «настоящая» или «правдивая». Традиционно обряд проводили на следующий день после смерти мужа.

Жена умершего восходила на подготовленный костер, устраивалась возле тела мужа. Участники обряда совершали ритуал погребения, а после разжигали огонь. Реже встречались варианты сати, где вдова бросалась сразу в горящий костер либо сама поджигала его.

Традиционно считалось, что вдова обязана взойти на костер следом за ушедшим мужем по своему желанию. Но во многих общинах женщин принуждали к совершению сати.

Психологическое и социальное давление подкреплялось также моральным авторитетом традиций, которым нужно беспрекословно следовать. Если женщина отказывалась совершать сати, ее могли исключить из общины, сделать изгоем.

Были распространены случаи, когда нарушившую древнюю традицию сати женщину убивали родственники покойного мужа. Они связывали вдову и бросали в горящий костер. В некоторых случаях - оставляли связанной в незажженном костре либо привязывали к телу мужа.

Хотя в 20 веке сати стало терять свою популярность, ритуальное самосожжение из жизни индусов никуда не делось. С 1943 по 1987-ой год в стране было зафиксировано 30 ритуальных самосожжений. В 1987 году обряд совершила 18-летняя бездетная вдова Рупканвар из штата Раджастхан.

Эта история вызвала общественный резонанс, после этого индийские власти ввели очень строгий запрет на ритуальное самосожжение. Но с 1987 года все равно были задокументированы 4 случая сати, последний из них произошел в 2008 году.