Япония планирует за год построить десять складов для хранения ракет «Томагавк»

Минобороны Японии планирует за год построить на свое территории десять хранилищ для ракет «Томагавк».

Министерство обороны Японии запланировало на 2023 год строительство десяти новых хранилищ для ракет дальнего действия "Томагавк" и других боеприпасов, сообщает Toumiuri Shimbun со ссылкой на чиновников в военном ведомстве.

По сведениям издания, правительство планирует потратить на эти цели 5,8 миллиарда иен (43,6 миллиона долларов).

Такие хранилища послужат пунктами транспортировки боеприпасов на случай боевых действий и будут построены на объектах японских сил самообороны.