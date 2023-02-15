Япония планирует за год построить десять складов для хранения ракет «Томагавк»
2023-02-15 14:15
Минобороны Японии планирует за год построить на свое территории десять хранилищ для ракет «Томагавк».
Министерство обороны Японии запланировало на 2023 год строительство десяти новых хранилищ для ракет дальнего действия "Томагавк" и других боеприпасов, сообщает Toumiuri Shimbun со ссылкой на чиновников в военном ведомстве.
По сведениям издания, правительство планирует потратить на эти цели 5,8 миллиарда иен (43,6 миллиона долларов).
Такие хранилища послужат пунктами транспортировки боеприпасов на случай боевых действий и будут построены на объектах японских сил самообороны.
Опубликовано: Максим Алексеев