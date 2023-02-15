ФСБ задержала агента СБУ, причастного к диверсиям на Московской железной дороге

ЦОС ФСБ РФ сообщил о задержании приехавшего в Россию из Латвии в качестве беженца агента СБУ, причастного к диверсиям на Московской железной дороге.

В среду, 15 февраля 2023 года, информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации, сообщило о задержании украинца, причастного к совершению по заданию службы безопасности Украины двух диверсий на объектах инфраструктуры Московской железной дороги.

ЦОС ФСБ РФ уточнил, что задержанный украинский диверсант поджог два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД.

Отмечается, что причастный к совершению диверсий на МЖД гражданин Украины в конце ноября 2022 года был направлен из Латвии в Россию для осуществления террористической деятельности под видом беженца.