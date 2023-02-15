Еврокомиссия подает иск на Польшу в Европейский Суд

Еврокомиссия подает иск на Польшу Европейский Суд в связи с оговорками в отношении Конституционного суда РП и его судебной практики.

Дело в том, что Конституционный трибунал признал положения договоров ЕС несовместимыми с Конституцией Республики Польша и поставил под сомнение принцип верховенства права ЕС над национальным законодательством, сообщает RMF FM.

Как отмечает журналисты Dziennik Gazeta Prawna, сомнения Еврокомиссии касаются соответствия законам ЕС двух постановлений Конституционного трибунала Польши.

По мнению Комиссии, это нарушает ст. 19 сек. 1 Договора о Европейском Союзе.

Dziennik Gazeta Prawna также сообщает, что жалоба Еврокомиссии касается и самого Конституционного суда Польши. Комиссия хочет выяснить, соответствует ли польский суд стандартам, изложенным в ст. 19 сек. 1 Договора, а также ст. 47 Хартии основных прав (CFR).