Столтенберг потребовал от Швеции и Финляндии выполнения условий Турции для вступления в НАТО

Генсек НАТО прокомментировал проблемы с вступлением в альянс Швеции и Финляндии.

Финляндия и Швеция могут стать новыми членами НАТО уже осенью 2023 года, но только если выполнят все условия, которые им выдвигает Турция.

Такое заявление сделал генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, без выполнения этих пунктов страны не смогут вступить в союз. Также он добавил, что отправится в Турцию, чтобы попытаться ускорить данный процесс.

Напомним, что главное условие Турции - это выдача представителей Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает экстремистской и террористической организацией. При этом большое количество курдов получили в Швеции и Финляндии политическое убежище.