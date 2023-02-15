Фон дер Ляйен анонсировала 10-й пакет антироссийских санкций на $11 млрд

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 10-й пакет антироссийских санкций, сообщает Reuters.

Он будет включать ограничения на торговлю товарами, которые российская армия может использовать против Украины. Сумма санкций составит 11 миллиардов евро. Фон дер Ляйен признала, что ЕС хотел "ослабить способность России поддерживать свою военную машину".

Президент Еврокомиссии также заявил, что Россия использует сотни иранских беспилотников для борьбы с Украиной.

"Именно поэтому мы впервые предлагаем также ввести санкции в отношении иранских организаций, в том числе связанных с Корпусом стражей исламской революции. Наложить на них санкции — наша обязанность", — сказала она.

По данным портала Money.pl, ЕС также готовит санкции против банков. В список вошли: "Росбанк" и "Тинькофф Банк" и "Альфа-банк".

10-й пакет санкций должен быть принят на следующей неделе, в преддверии годовщины начала российской специальной военной операции в Украине.