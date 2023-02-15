НАТО планирует усилить поддержку Молдовы и Грузии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшее время планируется увеличение поддержки Молдовы и Грузии со стороны Североатлантического альянса.

По его словам, для стран НАТО политическая и практическая поддержка этих государств в связи с событиями в Украине является важным вопросом, поэтому помощь будет увеличиваться.

Столтенберг отметил, что сейчас идет обсуждение того, что дополнительно можно сделать для этих стран.

В свою очередь глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что желание Грузии и Молдовы войти в Евросоюз положительно воспринято в Европе.

По ее словам, 2 мая в Страсбурге состоится выступление молдавского президента Майи Санду в Европарламенте.