В Казахстане положение о «елбасы Назарбаеве» утратило законную силу
2023-02-15 15:44
Президент Казахстана подписал указ, на основании корого положение о «елбасы Назарбаеве» теряет законную силу.
Закон о "Первом президенте Казахстана - Елбасы" признан утратившим силу на основании указа, подписанного главой государства Касымом-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
"Главой государства подписан Конституционный закон "О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О первом президенте Казахстана - Елбасы", - говорится в публикации.
Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахскую ССР, а затем и независимый Казахстан в 1989 - 2019 годы.
Опубликовано: Максим Алексеев