Минюст Швейцарии не нашел оснований для передачи Украине замороженных активов России

Министерство юстиции Швейцарии не нашло оснований для передачи Украине замороженных активов России

Для передачи замороженных в Швейцарии российских активов Украине нет правовых оснований, говорится на сайте правительства страны.

"Не фоне многочисленных международных предложений по использованию арестованного российского имущества для восстановления Украины, Федеральный совет обратился к Министерству юстиции за юридическим разъяснением правовых вопросов обоснованности подобных действий. Рабочая группа во глава с министром юстиции Швейцарии пришла к выводу, что конфискация российских активов противоречит конституции страны и существующему правовому порядку", - говорится в публикации.

Вместе с тем в Берне подчеркнули, что внимательно следят за развитием событий вокруг Украины.