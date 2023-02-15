Суд оправдал Берлускони по делу об оргиях с несовершеннолетними

После шести лет судебных разбирательств миланский суд в среду, 15 февраля оправдал бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и еще 28 человек по одному из дел, связанных с вечеринками в его доме, получившем название "бунга-бунга".

Речь идет об обвинении в коррупции и даче ложных показаний относительно характера событий с участием молодых женщин в обмен на материальные блага.

Среди обвиняемых женщин была Руби-Карима эль-Маруг из Марокко и других участников вечеринки в поместье Берлускони. Пока СМИ говорили о "беспорядочных вечеринках" или даже "оргиях", Берлускони и его окружение уверяли, что это были «"легантные ужины".

После того, как суд оправдал бывшего премьер-министра и медиа-магната в использовании услуг несовершеннолетней проститутки, ему было предъявлено обвинение в подкупе молодых женщин для сокрытия встреч в его резиденции Аркоре в Ломбардии более десяти лет назад.

Прокурор утверждал, что имело место подкуп и ложные показания. Он потребовал, чтобы Берлускони был приговорен к шести годам тюремного заключения за коррупцию и конфискации 10 миллионов евро, суммы, которую он якобы дал молодым женщинам в обмен на их молчание,.

Миланский суд признал, что этих фактов не было, и оправдал всех обвиняемых.