Резников: Украина будет готова к большому контрнаступлению через несколько месяцев

Министр обороны Украины рассказал о готовности армии к большому наступлению через несколько месяцев.

Украинской армии потребуется еще несколько месяцев для подготовки к большому контрнаступлению, заявил минист оброны страны Алексей Резников.

"Техника не может зайти в Украину просто так. Наши экипажи должны подготовится. Речь не просто об одиночной поготовке, а слаживании целых подразделений, например танковых батальонов", - сказал он.

Резников подчеркнул, что именно от скорости и качества подготовки украинских военных будет зависеть время начала украинского контрнаступления.