Столтенберг: Финляндия и Швеция к осени должны стать членами НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция к осени должны стать полноправными членами альянса.

15 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пресс-релизе по итогам заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны заявил, что Финляндия и Швеция выполнили все условия Турции должны вступить в альянс к осени 2023 года.

Столтенберг отметил, что 28 стран блока НАТО уже ратифицировали документы о вступлении Финляндии и Швеции в альянс, но Турция и Венгрия пока нет.

Генсек НАТО добавил, что завтра, 16 февраля 2023 года, совершит официальный визит в Турцию, в том числе чтобы обсудить вопрос вступления Финляндии и Швеции в альянс.