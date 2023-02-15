Как сквозь землю: публика озадачена исчезновением младшего сына Орбакайте

Дени Байсаров перестал выходить на связь четыре месяца назад, общественность заподозрила его в эмиграции.

Внук Аллы Пугачевой, 24-летний Дени Байсаров, исчез из публичного пространства еще в сентябре 2022 года.

Как уточняет Рrozvezd.info, это случилось вскоре после объявления частичной мобилизации. Ранее ежедневно выходивший в эфир молодой человек пропал с радаров.

Затем из Москвы тайно выехал его старший брат Никита Пресняков. Еще через 2 недели Дени написал, что он никуда не уезжал и остается с мамой в Москве. Но, по неизвестным причинам, прекращает общение с подписчиками в Сети. После этого парень будто сквозь землю провалился.

Ранее Дени очень активно занимался продвижением арт-терапии в столице, где учил людей выплескивать на холст красками свои психологические проблемы. Сегодня о его роде занятий ничего не известно. Подписчики считают, что парень давно эмигрировал.

Получается, что почти вся семья Пугачевой сегодня живет за границей. Кристина Орбакайте с дочкой перебралась в Америку и приезжает в Москву только на концерты. В США переехал также Никита Пресняков с супругой. А сама Пугачева с семьей живет в Израиле.