Кадыров призвал не комментировать потери ВС РФ в ходе спецоперации на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что руководители российских регионов не должны комментировать потери ВС РФ в ходе спецоперации на Украине.

15 февраля глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём официальном Telegram-канале заявил о том, что не понимает для чего руководители российских регионов в мельчайших подробностях и деталях трубят о количестве погибших в спецоперации по защите Донбасса.

«Не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком-то регионе погибло столько-то, а в другом - столько. Человек ушел достойно, защищая свое государство. Так храните о нём чистую память. Память о ГЕРОЕ!», — выразил своём мнение чеченский лидер.

Ввиду вышеизложенного Кадыров призвал власти на местах заниматься решением вопросов семей погибших и пострадавших бойцов, и не комментировать потери.