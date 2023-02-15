Киев обвинил Москву в запуске воздушных шаров с отражателями в качестве ложных целей

Для изматывания и отвлечения украинских ПВО российская сторона запускает в воздушное пространство Украины ложные цели – воздушные шары с отражателями.

По словам представителя украинских воздушных сил Юрия Игната, над территорией Киевской области замечены летающие объекты, которые не являются ни зондами, ни аэростатами. Это просто воздушные шары с металлическим грузом.

Он считает, что они были запущены российскими военными с целью отвлечения сил ПВО и для их изматывания, передает РИА Новости.

В эфире телеканала «Киев» он назвал это «дедовскими методами», на которые украинская сторона реагировать не будет. Военные не будут сбивать эти шары. Реакция последует только на те цели, которые будут перемещаться под прикрытием этих шаров.

Подобные воздушные шары ранее были замечены в воздушном пространстве Днепропетровской области, передают СМИ.

