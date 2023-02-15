Столтенберг заявил о неизменной позиции по вступлению Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО заявил о неизменности позиции по членству Украины в альянсе.

Изменений позиций по членству Украины в НАТО нет, есть сосредоточенность на оказании военной поддержки Киеву, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Позиция неизменна. Мы неоднократно заявляли, что Украина станет членом НАТО. Сейчас мы сосредоточены на оказании военной помощи Киеву, чтобы Украина выиграла войну", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что сейчас идет работа по переводу советских стандартов и доктрин Украины, на стандарты, установленные в НАТО.