Кадыров призвал власти регионов не обсуждать потери в СВО, а оказывать помощь семьям военнослужащих

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к региональным властям уделять больше внимания помощи семьям участников спецоперации, а не обсуждать публично потери на поле боя.

В своем Телеграм-канале он опубликовал пост, в котором раскритиковал отдельных представителей власти, подчеркнув, что ему непонятно, зачем нужно описывать все в мельчайших подробностях.

Кадыров отметил, что чеченцы, которые участвуют в спецоперации, тоже гибнут, но власти не говорят об этом повсеместно, а просто помогают их семьям, предоставляя все необходимое.

По его словам, семьи погибших получают по 1 млн рублей, а в случае ранения бойца выплаты составляют 500 тыс рублей. И это кроме материальной помощи, предусмотренной Министерством обороны России.