В России курс евро вырос до уровня 25 апреля 2022 года

Курс европейской валюты на Московской фондовой бирже вырос до уровня 25 апреля 2022 года.

Курс евро вырос на 0,76 рубля и поднялся до отметки 80,02, превысив отметку впервые с 25 апреля 2022 года, свидетельствуют данные торгов Московской фондовой биржи.

Одновременно вырос и кур доллара на 0,69 рублей (0.9%) до отметки 74,4 рубля.

Спрос на доллары и евро на валютной бирже продолжает неуклонно расти на фоне сокращения валютной выручки и геополитической напряженности.