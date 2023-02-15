В России курс евро вырос до уровня 25 апреля 2022 года
2023-02-15 17:23
Курс европейской валюты на Московской фондовой бирже вырос до уровня 25 апреля 2022 года.
Курс евро вырос на 0,76 рубля и поднялся до отметки 80,02, превысив отметку впервые с 25 апреля 2022 года, свидетельствуют данные торгов Московской фондовой биржи.
Одновременно вырос и кур доллара на 0,69 рублей (0.9%) до отметки 74,4 рубля.
Спрос на доллары и евро на валютной бирже продолжает неуклонно расти на фоне сокращения валютной выручки и геополитической напряженности.
Опубликовано: Максим Алексеев