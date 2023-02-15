Из-за забастовки работников доков и грузового транспорта замерла вся торговля Финляндии

В результате начавшегося протеста работников морских портов и перевалочных терминалов, а также в отрасли грузового транспорта внешняя торговля Финляндии была приостановлена.

Забастовка дорого обойдется финской экономике, отмечают в экономической прессе.

По данным организаций работодателей, через морские порты проходит более 95% объемов внутренней торговли. Ежедневно это около 400 миллионов евро товарооборота, который в настоящее время не реализуется.

Ожидается, что забастовка докеров продлится до особого распоряжения. Предприниматели не согласны на повышение их заработной платы. Они утверждают, что заработная плата портовых рабочих, которая в среднем составляет около 4-4,4 тысячи евро в месяц, выше заработка других работников промышленного сектора почти на 30%.

Ожидается, что протест в отрасли тяжелого транспорта и терминалах продлится неделю. Это влияет, например, на текущую доставку почтовых отправлений, транспорта топлива, а также утилизации отходов и авиаперевозок. В общей сложности он охватывает около 9 тысяч человек.