Опытные дачники предостерегли от использования на огороде покрышек от автомобилей

Еще не так давно такая резина была одним из элементов украшения и благоустройства приусадебных участков.

Опытные огородники сегодня такие "лайфхаки" или "украшения" не используют, понимая, что вреда от старых шин больше, чем красоты или удобства.

Как известно, обычно авторезина после переработки на вторсырье используется в дорожном строительстве. Чем именно она опасна, из чего состоит?

В жаркую погоду, контактируя с почвой, покрышка выделяет не меньше 15 вредных химических веществ. Они оседают в почве - следовательно, попадают затем в грунтовые воды. Вредные пары поднимаются и в воздух.

Некоторые из выделяемых веществ являются токсичными соединениями, которые очень активно могут вступать в различные реакции. Эксперты уточняют, что покрышки выделяют фенол, бензол, толуол, стирол, ксилол, сероуглерод, формальдегид, диоксид серы и так далее.

Вряд ли кому-то захочется, чтобы все они перекочевали в овощи. Да и цветы с таким "ароматом" не очень-то приятны.