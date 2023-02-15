Пожилого мужчину в Ирландии убила агрессивная курица

Джаспера Крауса нашли мертвым в луже крови после того, как его курица напала на него. Животное нанесло мужчине тяжелую рану в ногу, что привело к его смерти. Ранее птица проявляло агрессивное поведение.

Трагическое событие произошло 28 апреля 2022 года в ирландском районе Киллахорния в Криге. На пожилого мужчину напала его курица Брахма, которая сильно повредила ему ногу в области голени.

Лежащую на полу в кухне жертву, окруженную растущей лужей крови, нашел его сотрудник, который жил на ферме и ежедневно присматривал за животными. Услышав крик, доносящийся из дома, мужчина побежал посмотреть, что произошло.

Несмотря на начатую им реанимацию и последующую передачу его в руки соответствующих служб, спасти Джаспера Крауса не удалось. Мужчина принимал многочисленные лекарства, страдал от почечной недостаточности и боролся с раком.

Как сообщало The Sun, птица ранее проявляло агрессивное поведение. Курица пыталась напасть на внучку своего хозяина. На место происшествия была вызвана дочь погибшего Вирджиния Гинан, которая обнаружила следы крови, ведущие к курятнику.

Она узнала в птице с окровавленными когтями то самое животное, которое напало на ее дочь. Последний раз женщина видела отца в тот же день около 12 часов, когда пришла оставить ему продукты.

Тело Джаспера Крауса было доставлено в университетскую больницу Голуэя для вскрытия. Оно показало, что причиной смерти мужчины, скорее всего, стал сердечный приступ, который стал следствием проблем со здоровьем и нападения агрессивной птицы.