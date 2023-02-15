Арестович грубо высказался о противниках русского языка в Украине

Бывший советник Офиса президента Украины грубо высказался о противниках русского языка в Украине.

Люди в Украине, которые придерживаются мнения, что русский язык - это язык агрессоров имеют явные психические отклонения, заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Объясняю, почему у таких людей русский язык, это язык агрессора. Это психическое отклонение. Неспособность устанавливать связи между причиной и следствием", - написал Арестович в своем Telegram-канале.

Арестович пояснил, что наличие даже одного носителя русского языка, отрицающего агрессию, перечеркивает тезис о неизбежной связи русского языка с агрессивностью как таковой.