DGP: Президент США Байден встретится в Польше с Зеленским

2023-02-15 18:23

Польское издание сообщает о запланированной на февраль встрече президента США и лидера Украины.

В конце февраля запланирована встреча главы Белого дома Джа Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Dziennik Gazeta Prawna.

"Если не произойдет чего-то чрезвычайного, то Байден и Зеленский встретятся в Польше", - говорится в публикации.

По информации издания Зеленский представит Байдену "мирный план" для Украины.

Опубликовано: Максим Алексеев









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