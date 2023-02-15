DGP: Президент США Байден встретится в Польше с Зеленским
2023-02-15 18:23
Польское издание сообщает о запланированной на февраль встрече президента США и лидера Украины.
В конце февраля запланирована встреча главы Белого дома Джа Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Dziennik Gazeta Prawna.
"Если не произойдет чего-то чрезвычайного, то Байден и Зеленский встретятся в Польше", - говорится в публикации.
По информации издания Зеленский представит Байдену "мирный план" для Украины.
Опубликовано: Максим Алексеев