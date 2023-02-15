В Германии полицейский застрелил подростка, который пытался совершить самоубийство

29-летнему немецкому полицейскому предъявлено обвинение в убийстве 16-летнего беженца из Сенегала. В суде также предстанут четверо коллег офицера, сообщает Bild.

Мужчина произвел несколько смертельных выстрелов в подростка из автомата. До этого мальчика обрызгали перцовым баллончиком и дважды ударили электрошокером.

Трагическая смерть 16-летнего подростка потрясла Германию в конце лета 2022 года. По делу о мальчике, застреленном полицией в Дортмунде, прокуратура предъявила обвинение одному из полицейских, который якобы стрелял в него из автомата, в непредумышленном убийстве.

По мнению прокуратуры, произошла «фатальная недооценка» ситуации, и сотрудники вели себя "несоразмерно угрозе".

Троим другим офицерам в форме, участвовавшим во вмешательстве (всего на месте вмешались одиннадцать офицеров), предъявлено обвинение в причинении тяжких телесных повреждений, а командиру группы дополнительно инкриминируется подстрекательство по радио к повреждению тела задержанного. Он должен был приказать полиции применить против иностранца перцовый баллончик и электрошокер.

Немецкий портал WDR сообщил, что жертва инцидента остановилась в молодежном центре на севере Дортмунда. До трагического вмешательства подросток находился во дворе примыкающей к центру церкви лицом к стене и держал перед животом большой кухонный нож. Он собирался убить себя.

О попытке суицида полицейским заявил один из сотрудников учреждения. Мальчик вел себя "апатично" и не реагировал на команды полиции. Поэтому было принято решение использовать перцовый баллончик. Затем подросток развернулся и подошел к полицейским.

Почти в тот же момент другой полицейский произвел серию выстрелов из автомата. В молодого сенегальца попало пять пуль, которые оказались смертельными. Раненый упал на землю в двух метрах от человека в форме, придавив нож своим телом. Через три часа он скончался в больнице.

Рутинное вмешательство превратилось в кровавую баню. Полиция опасается нападения с ножом

Драматические действия полиции вызвали дискуссию о том, как обращаться с психически больными во время служебных операций. Одно из утверждений заключалось в том, что в таких случаях полиция недостаточно деэскалировала ситуацию.

Молодой человек из Сенегала приехал в Германию в качестве беженца без сопровождения за несколько месяцев до смерти и прибыл в Дортмунд за несколько дней до полицейской операции. По неофициальной информации, он плохо говорил по-немецки.