Над Киевом сбили несколько воздушных шаров

Киевская администрация сообщает, что над городом было обнаружено шесть воздушных шаров, большинство из них сбила ПВО.

Сообщается, что эти шары могли нести не только уголковые отражатели, но и разведывательное оборудование.

В администрации уточняют, что сбитые обломки сбитых объектов будут собраны и изучены.

После этого там обещают проинформировать о типе шаров и оборудовании, которое на них присутствовало. Предполагается, что шары использовались российской стороной, чтобы обнаружить и истощить украинскую ПВО.