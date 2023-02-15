Вопреки позиции президента, правительство Болгарии направит группу военных на помощь Украине

На заседании в среду, 15 февраля правительство Болгарии приняло решение об участии болгарских военных в миссии ЕС по помощи Украине, сообщает Reuters.

Болгарские военные будут направлены в отдел планирования в Бельгию и командование военной подготовки в Польшу и Германию. Они примут участие в обучении украинцев использованию западной военной техники.

Всего 56 военнослужащих будут делегированы в состав Миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM).

Решение было принято вопреки позиции президента Румена Радева, который накануне в очередной раз высказался против военной помощи Украине и за поиск дипломатического решения конфликта.

В заявлении правительства о размещении военных подчеркивается, что это решение является признаком поддержки общей политики ЕС в отношении Украины.