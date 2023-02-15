Имамоглу: В случае землетрясения в Стамбуле будет разрушено 100 тысяч зданий

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что в крупнейшем городе Турции есть около 90 тысяч зданий, которые могут быть полностью разрушены в случае землетрясения.

"Среди наиболее уязвимых зданий много промышленных и жилых домов. Мы осознаем, что должны действовать очень быстро в плане модернизационных работ", - сказал Имамоглу, слова которого цитирует портал Duvar.

Чиновник местного правительства указал, что в городе 317 тысяч зданий, не отвечающие нормам безопасности, получили разрешение центральных властей на дальнейшее использование.

"Государство не должно было этого делать, нормы строительства зданий нарушены, размещены не в том месте и в конце концов рухнут. Я бы очень хотел однажды сказать жителям Стамбула, что они могут спокойно спать в своих домах", — сказал мэр мегаполиса с населением более 15 миллионов человек.

Имамоглу также призвал к созданию в городе Совета по землетрясениям.