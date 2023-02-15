Кадыров потребовал от глав регионов засекретить количество погибших в спецоперации россиян

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что количество погибших участников российской спецоперации на Украине не следует называть публично.

Обращаясь к главам регионов РФ, он отметил, что потери при выполнении боевых задач неизбежны.

По его словам, российские солдаты выбирают свой героический путь сами, делают это осознанно, а командиры пытаются сберечь их жизни.

Кадыров предложил главам регионов помочь семьям погибших в СВО, а не манипулировать на этой теме.