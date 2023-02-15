Сноуден заявил о слежке за всеми пользователями Windows
2023-02-15 21:20
Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден заявил, что компания Microsoft организовала слежку за пользователями системы Windows.
По его словам, это делается путем сбора личных данных аккаунтов внутри операционной системы.
Сноуден подчеркнул, что для минимизации рисков от использования Windows следует отказаться, а сам он пользуется Linux.
Он также уточнил, что Windows создали не для пользователей, а для самой компании Microsoft, и отключить слежку невозможно.
Опубликовано: Светлана Репина
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Антон Райт
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