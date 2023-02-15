Почему не получается скопировать вкус Coca-Cola

Первая – еще один важный вкусовой дескриптор, о котором мы умолчали выше, а именно странный ванильный привкус. Его, судя по всему, дает экстракт листьев коки. Да, он там до сих пор есть.

The Coca Cola Company импортирует коку из Перу, очищает от наркотической составляющей и добавляет в напиток.

У конкурентов нет доступа к секретному ингредиенту, поэтому скопировать Coca-Cola в точности не получается.

Вторая причина – секретность исходной формулы. Компания держит ее в сверхзащищенном хранилище в Атланте, на строительство которого ушли многие миллионы долларов.

До 2011 года рецепт находился в хранилище банка SunTrust, тоже в Атланте. Теперь же хранилище служит еще и как достопримечательность, а также часть обширной мифологии Coca-Cola.

Когда-то была популярна байка, что формула известна только двум высокопоставленным лицам в компании.

И поэтому им якобы запрещено летать на одном самолете – чтобы в случае гибели кого-то из хранителей рецептура Coca-Cola не была утеряна. Но это всего лишь миф.

Судите сами: если формула существует где-то еще, кроме голов двух решал из компании (например, в хранилище в Атланте), зачем нужны эти предосторожности с самолетами?

Иногда появляются люди, утверждающие, что они либо разгадали рецепт, либо нашли его в одном из старых медицинских журналов из времен, когда колу продавали в аптеках.

Главы The Coca-Cola Company каждый раз смеются и говорят, что к ним такие психи заходят пачками.