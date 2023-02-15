Президент Польши Дуда предложил НАТО создать новые склады оружия

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что НАТО стоит создать оружейные склады на своем восточном фланге.

По его словам, таких складов должно быть как можно больше, а оружие должно находиться в доступности для сил Альянса.

Дуда отметил, что при наличии такой инфраструктуры развертывание сил НАТО в случае необходимости займет меньше времени.

Ранее Дуда признал, что сейчас на территории Польши находится около 10 тыс. американских военных.