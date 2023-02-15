Президент Польши Дуда предложил НАТО создать новые склады оружия
2023-02-15 21:29
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что НАТО стоит создать оружейные склады на своем восточном фланге.
По его словам, таких складов должно быть как можно больше, а оружие должно находиться в доступности для сил Альянса.
Дуда отметил, что при наличии такой инфраструктуры развертывание сил НАТО в случае необходимости займет меньше времени.
Ранее Дуда признал, что сейчас на территории Польши находится около 10 тыс. американских военных.
Опубликовано: Светлана Репина
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Антон Райт
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