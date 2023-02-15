Яблоки против манго: какие фрукты выбирать зимой

Дефицит фруктов в зимний период остался в советском прошлом. Сегодня практически каждый супермаркет предлагает большой выбор фруктов, как отечественного, так и импортного производства.

Яблоки, бананы, цитрусовые разных видов, манго, свити, кумкват и т.д. Все это можно купить, но как определиться, что именно будет полезнее всего для организма.

Диетологи советуют остановить свой выбор на привычных фруктах, которые были в рационе с самого раннего возраста и произрастают в местности, где человек проживает.

Для жителей средней полосы России лучше всего предпочесть яблоки и груши зимних сортов, которые обычно хранятся до весны. Даже после длительного хранения в таких фруктах все еще есть полезные вещества – витамины и микроэлементы, а также ценная клетчатка.

Также достаточно полезными для здоровья являются мандарины, апельсины и хурма. Они богаты витамином С, который очень важен в сезон простуд. Только не стоит забывать о высокой аллергенности этих продуктов.

А вот, что касается экзотических фруктов, то с ними нужно быть осторожным, предупреждают диетологи.

Такие экзоты, как ананасы, манго, помело, личи, киви и т.п. усваиваются хуже и могут вызвать аллергию даже у тех, кто никогда не был к ней склонен.

Не стоит есть их ежедневно в неограниченных количествах, так как организм может отреагировать на это негативно: мигренью, диатезом, несварением и даже сонливостью.