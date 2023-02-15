Лидер хакерской группировки KillNet: взлом систем Lufthansa стал ответом на поставки западных танков Украине

Лидер группировки хакеров KillNet с ником KillMilk заявил, что взлом IT-системы авиаперевозчика Lufthansa стал ответом на поставки Украине западных танков.

По его словам, работа корпоративной сети компании была нарушена при помощи многочисленных DDoS-атак.

KillMilk пояснил, что немецкая авиакомпания была выбрана мишенью из-за того, что канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение передать ВСУ танки Leopard.

Он также отметил, что теперь хакеры знают, как остановить работу любого аэропорта в мире.