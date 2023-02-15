Лидер хакерской группировки KillNet: взлом систем Lufthansa стал ответом на поставки западных танков Украине
2023-02-15 21:51
Лидер группировки хакеров KillNet с ником KillMilk заявил, что взлом IT-системы авиаперевозчика Lufthansa стал ответом на поставки Украине западных танков.
По его словам, работа корпоративной сети компании была нарушена при помощи многочисленных DDoS-атак.
KillMilk пояснил, что немецкая авиакомпания была выбрана мишенью из-за того, что канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение передать ВСУ танки Leopard.
Он также отметил, что теперь хакеры знают, как остановить работу любого аэропорта в мире.
Опубликовано: Светлана Репина
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Антон Райт
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