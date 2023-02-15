Мать и двое детей спасены через 228 часов после землетрясения в Турции
Еще одно чудесное спасение в Турции. Через 10 дней после трагического землетрясения мать и двое детей были извлечены из-под обломков рухнувшего здания в городе Хатай. Они ждали помощи 228 часов.
После того, как ее подняли на поверхность, женщина по имени Эла сначала попросила воды. Потом она спросила, какой сегодня день. Мать и дети доставлены в больницу.
Их спасение можно назвать чудом, тем более, что спасатели заканчивают свою работу, ведь холод снижает и без того мизерный шанс найти их живыми.
Генеральный секретарь ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что этап спасения "подходит к концу", и внимание тех, кто помогает, все больше сосредоточено на предоставлении убежища и еды выжившим.
По оценкам, число погибших в результате землетрясения уже превысило 41 тысячу человек, а по некоторым оценкам жертв может быть даже вдвое больше.
Опубликовано: Николай Скира
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Антон Райт
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