Россиянам пообещали отсутствие дефицита лекарств для потенции из-за прекращения поставок «Виагры»

Центр развития перспективных технологий РФ сообщает, что в стране не возникнет дефицита препаратов для потенции после прекращения поставок «Виагры».

В ЦРПТ утверждают, что на российском рынке достаточно лекарств на основе того же действующего вещества – силденафила.

По информации Центра, имеющихся в стране запасов таких препаратов достаточно для удовлетворения спроса в течение 8 месяцев.

Ранее сообщалось, что американская компания Viatris приняла решение приостановить поставки «Виагры»в Россию.