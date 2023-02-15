2007 Toyota Tundra – 1,5 миллиона километров пробега и неожиданный подарок

Владелец этого грузовика, Вик Шеппард, купил его новым в 2007 году. Затем он преодолевал по 200 000 километров в год, проезжая их между своим родным штатом и Северной Дакотой.

Владелец обслуживал его у дилера, и, несмотря на некоторые повреждения передней панели, грузовик был в хорошем состоянии, когда достиг семизначного показателя.

Когда в штаб-квартире Toyota узнали об этом через дилерский центр, который обслуживал грузовик, они так гордились достижением этого грузовика, что подарили ему взамен совершенно новую Tundra.

1979 Volvo 245 GL – 2.6 миллиона километров.

После апокалипсиса единственными следами человечества, будут Twinkies, Nokia 3310 и Volvo 240. Этот Volvo выпускался с 1979 по 1993 год практически без изменений, за исключением некоторых улучшений топливной системы и новых функций безопасности.

Сейчас востребованы модели 240, и при достаточном уходе и обслуживании они могут без проблем проехать сотни тысяч километров.

Эта модель первого года эксплуатации проехала 2,62 миллиона километра и использовалась финской логистической фирмой в качестве служебного автомобиля.

1976 Mercedes-Benz 240D – 4,5 миллиона километров.

Это первый автомобиль в этом списке, проехавший более 4.5 миллионов километров, что вдвое превышает количество пробегов некоторых автомобилей, возглавляющих список.

На самом деле он принадлежал греческому таксисту, который в 2004 году проехал поразительные 4.58 миллиона километров.

Mercedes-Benz признал этот автомобиль самым долговечным в истории компании и подарил его владельцу совершенно новый C-Class для работы в такси в обмен на помещение его 240D в собственный музей Mercedes.

1966 Volvo P1800 – 5,2 миллиона километров.

Вполне уместно, что Volvo занесен в Книгу рекордов Гиннесса по самому большому пробегу, хотя P1800 был не просто Volvo.

Это был красивый и комфортабельный sports tourer, и его владелец, Ирв Гордон, использовал его по прямому назначению: для поездок на дальние расстояния по Соединенным Штатам.



В 2014 году он набрал поразительный пробег в 4,8 миллиона километров.

Он утверждал, что его секрет долговечности заключается в регулярной замене масла, строгом соблюдении рекомендаций производителя по техническому обслуживанию и содержании автомобиля в чистоте. Ирв продолжал водить Volvo до тех пор, пока несколько лет назад, к сожалению, не скончался в возрасте 77 лет.

Как сообщается, одометр тогда показал 5,2 миллиона километров – это примерно 130 раз вокруг земли.