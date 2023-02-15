7,3-литровый турбодизель V8 PowerStroke от Ford - один из самых надежных и долговечных двигателей

Разработанный совместно Ford и Navistar International, этот же двигатель также использовался во многих коммерческих машинах, включая автобусы и грузовики для доставки грухов, которые, как ожидается, прослужат сотни тысяч километров.

Вполне уместно, что этот F250 2006 года выпуска с тем же двигателем проехал 1,9 миллиона километров без серьезных проблем.

Его владелец использовал его для буксировки прицепов по всей территории США для доставки клиентам, так что у него явно тоже была нелегкая жизнь.

Он проезжал на нем более 300 000 километров в год, но оригинальный двигатель заглох после 650 000 километров. К счастью, двигатель спасли, и он проехал еще по меньшей мере 1,3 миллиона километров.

В последний раз, когда его видели, F250 все еще работал, так что к настоящему времени он, возможно, проехал более 3 миллионов километров.