РБК: российские стоматологи не могут закупить препараты и оборудование из-за санкций

Медицинский директор стоматологических клиник «Дентал Фэнтези» и Belgravia Dental Studio Святослав Коба рассказал РБК о проблемах с закупками лекарств.

По его словам, из-за санкций стоматологии не могут закупить американский обезболивающий препарат «Убистезин».

При этом лекарство, произведенное в США, существенно превосходит по характеристикам российские аналоги.

Кроме того, в России возникли проблемы с поставками материалов для шлифовки пломб, кап, порошков.