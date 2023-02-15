РБК: российские стоматологи не могут закупить препараты и оборудование из-за санкций
2023-02-15 22:39
Медицинский директор стоматологических клиник «Дентал Фэнтези» и Belgravia Dental Studio Святослав Коба рассказал РБК о проблемах с закупками лекарств.
По его словам, из-за санкций стоматологии не могут закупить американский обезболивающий препарат «Убистезин».
При этом лекарство, произведенное в США, существенно превосходит по характеристикам российские аналоги.
Кроме того, в России возникли проблемы с поставками материалов для шлифовки пломб, кап, порошков.
Опубликовано: Светлана Репина