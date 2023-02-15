«Страна.ua»: Украина первая запустила воздушные шары для дезориентации системы ПВО России

В ВС ВСУ заявили, что Украина первая запустила воздушные шары с отражателями для дезориентации системы ПВО России.

15 февраля украинское интернет-издание «Страна.ua», со ссылкой на источник в воздушных силах армии Украины, сообщило о том, что украинские военные ещё в прошлом году первая начали запускать воздушные шары с отражателями, чтобы попытаться сбить с толку систему противовоздушной обороны России.

«Это обычный гелевый шар, обмотанный фольгой или с обмотанным фольгой подвесом, который летит со скоростью ветра и главная задача которого дезориентировать ПВО», — заявил источник «Страна.ua».

Неназванный представитель ВС ВСУ утверждает, что радары ПВО якобы воспринимают вышеуказанный шар как металлический объект и реагируют на него.