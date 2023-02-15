Reuters: в 2023 году США грозит дефолт

Агентство Reuters со ссылкой на Управление Конгресса США по бюджету сообщает, что в 2024-2033 годах ежегодный дефицит госбюджета будет достигать 2 трлн долларов.

По информации Управления, в 2024 финансовом году ожидается дефицит госбюджета в 2,851 трлн долларов.

В 2023 году дефицит госбюджета прогнозируется на уровне 1,410 трлн долларов. Это больше, чем в 2022 году.

В случае, если лимиты госдолга США не будут увеличены либо отменены, риск дефолта существенно вырастет.