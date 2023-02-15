Сеймур Херш: США доставили оборудование для водолазов на норвежский корабль перед подрывом «Северных потоков»

Журналист Сеймур Херш утверждает, что ЦРУ доставила декомпрессионную камеру для водолазов на корабль, принадлежащий Норвегии.

Это было необходимо для тренировок водолазов перед подрывом газопроводов «Северный поток».

По данным Херша, для тренировок было выбрано самое мелкое место в Балтийском море, находящееся между Данией и Швецией.

Впоследствии водолазы установили взрывчатку на такой глубине, которая позволяла взорвать бетонные плиты, покрывающие газопровод.