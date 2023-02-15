Госдеп: США будут изымать российские активы для передачи Украине

Глава управления американского Госдепартамента по оказанию помощи государствам Дафна Рэнд сообщила, что США продолжат изъятие российских активов.

Она уточнила, что такие средства будут передаваться Украине в соответствии с законом, принятым в декабре прошлого года.

По словам Рэнд, изъятием российских активов занимается специальная группа Минюста Соединенных Штатов.

Она отметила, что администрация США изучает, как лучше использовать эти активы для поддержки Украины в сложные для нее времена.