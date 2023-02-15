Президент Всемирного банка Мэлпас сообщил о своей досрочной отставке

Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас сообщил, что в ближайшие месяцы планирует покинуть свой пост.

Полномочия Мэлпаса официально истекают примерно через год, соответственно, это будет досрочная отставка.

При этом Дэвид Мэлпас не назвал причины своего решения досрочно уйти с поста главы ВБ.

Его назначил на эту должность Дональд Трамп в 2019 году. Недавно прозвучали призывы к отстранению Мэлпаса из-за его позиции по изменению климата.