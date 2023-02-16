CNN: разведка США выясняет, мог ли китайский аэростат прилететь в страну случайно

CNN сообщает, что в США изучают версию о том, что китайский аэростат оказался над американской территорией случайно.

Такую версию ранее озвучили представители Китая. По их словам, причиной непредвиденных перемещений шара стали погодные условия.

Вместе с тем в США полагают, что зонд мог использоваться Китаем для получения информации о секретных объектах.

У американской разведки есть предположения о том, что китайская сторона могла маневрировать аэростатом во время его полета.